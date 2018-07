Dour Festival: 3.000 festivaliers devant la petite finale historique du Mondial

(Belga) Depuis mercredi, les festivaliers dourois sont sur le tout nouveau site du Dour Festival pour la 30e édition. Samedi, jour de la petit finale de la Coupe du Monde 2018, où s'affrontaient la Belgique et l'Angleterre, les festivaliers n'ont pas boudé la rencontre historique. Près de 3.000 festivaliers ont assisté au match victorieux des Diables Rouges sur l'écran géant, installé pour l'occasion au Dour Festival.

Les Diables Rouges ont offert à la Belgique la 3e place de cette 21e Coupe du Monde, le meilleur résultat jamais obtenu. Au festival de Dour, sous un soleil de plomb, l'écran géant, situé à proximité de la scène Boombox, n'a pas désempli d'une seconde. Près de 3.000 personnes assistaient au match, la plaine était "noir-jaune-rouge" ce samedi aux alentours de 17 heures. Les maillots des joueurs belges étaient portés par des milliers de festivaliers. Le traditionnel "Doureuuuh" s'est embrasé aux milliers des "Come on Belgium" sur le site du Dour Festival. Le premier but de Thomas Meunier a délivré cette partie de la plaine, celui d'Eden Hazard a remis les festivaliers dourois sur leurs pieds. La fin du match a été saluée par de nombreux applaudissements. Les festivaliers se sont ensuite redirigés vers les autres scènes pour assister aux concerts qui se dérouleront toute la soirée/nuit, dont ceux de alt-J et Paul Kalkbrenner. Peu de festivaliers anglais se sont manifestés. (Belga)