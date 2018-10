DSK renonce à poursuivre le film sur l'affaire du Sofitel

Dominique Strauss-Kahn s'est désisté de son action en diffamation contre le film "Welcome to New York" d'Abel Ferrara, inspiré du scandale du Sofitel qui l'a fait chuter en 2011, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

L'ancien patron du Fonds monétaire international (FMI) a renoncé à ses poursuites au cours d'une audience de procédure en septembre, selon une source judiciaire. Le procès, qui était prévu jeudi 11 octobre devant la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, n'aura donc pas lieu.

"Le producteur, Wild Bunch, a apaisé le légitime courroux de M. Strauss-Kahn", a commenté l'un de ses avocats, Jean Veil, sollicité par l'AFP.

Alors patron du FMI et favori des sondages pour la présidentielle de 2012, Dominique Strauss-Kahn avait été contraint à la démission après avoir été accusé d'avoir sexuellement agressé une femme de chambre guinéenne, Nafissatou Diallo, dans sa suite de l'hôtel Sofitel à New York. L'affaire s'était close fin 2012 par un accord financier confidentiel.

Sorti directement en vidéo à la demande en 2014, "Welcome to New York" avait "écœuré" Dominique Strauss-Kahn, avaient annoncé ses avocats à l'époque.