Ed Sheeran prédit une victoire de la Belgique au Mondial lors de son concert à Werchter

(Belga) Ed Sheeran a ravi les 65.000 spectateurs venus l'applaudir sur la plaine de Werchter, dimanche soir, avec une longue série de tubes ainsi qu'un soutien insolite aux Diables Rouges. Pour le chanteur britannique, l'équipe nationale belge de football va remporter la Coupe du monde en cours en Russie. A la fin du concert, il est apparu sur scène avec le maillot du numéro 14 Dries Mertens et a brandi le drapeau belge.

La pop star a entamé la soirée avec "Castle on the Hill" et "Eraser". Au moment d'entamer "The A Team", il a souligné qu'il s'agissait de son premier succès et qu'il l'avait interprété lors de sa première scène belge, à l'Ancienne Belgique devant 200 spectateurs. Les tubes "Don't", "Dive", "Bloodstream" et "Happier" se sont succédé et le public s'est mis à danser sur "Galway Girl". Le concert s'est clôturé sur les hits planétaires "Shape of You" et "You Need Me, I Don't Need You". Le chanteur au large sourire et aux cheveux roux s'est montré fort intéressé par le Mondial de football et a notamment informé le public vers 22h que le score du match Croatie-Danemark après 90 minutes était de 1-1. (Belga)