Edwin Hawkins, l'interprète du célèbre tube "Oh Happy Day", est décédé

L'interprète du tube gospel "Oh Happy Day", Edwin Hawkins, est décédé à l'âge de 74 ans dans sa résidence proche de San Francisco, a indiqué son attaché de presse sur le réseau social Facebook. Le chanteur américain serait décédé d'un cancer du pancréas.

"Malgré le fait qu'il sera regretté à travers le monde, le message d'amour, de vie et d'encouragement qu'il a incorporé dans sa musique nous donne l'espoir de le retrouver au paradis pour chanter 'Oh Happy Day'", selon un communiqué de sa famille.

Edwin Hawkins est né le 19 août 1943 en Californie et a très tôt pratiqué la musique d'église et le gospel. C'est dans les années 1960 qu'il reprend la chanson "Oh Happy Day" qu'il qualifiera de chant vieillot un peu plus tard. "Ma mère avait un vieux livre de chansons et j'avais le talent de les réarranger." Le morceau a pourtant marqué le début de sa longue carrière. En 1969, il atteint la première place des charts américains, tant dans la catégorie R&B que musique pop. Plus de 7 millions de singles ont été vendus à travers le monde.

En 1970, il a remporté son premier Grammy Award. Deux autres Grammies ainsi que 19 nominations ont suivi. "Le succès du morceau a défini mon destin", avait-il livré au New York Times.