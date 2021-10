Elton John sort un nouvel album: "The Lockdow Sessions" est une collaboration avec une foule d'artistes de toutes les générations

Nouvelle sortie musicale ce vendredi, et pas des moindres ! Elton John sort son 32e album "The Lockdow Sessions" ! 10 chansons en collaboration avec une foule d'artistes de toutes les générations.

Il est né pendant le confinement, d’où le titre "The Lockdown Sessions". Elton John, qui aurait sans doute fini disquaire s’il n’avait pas percé dans le showbiz, a le flair pour dénicher les talents. Il s’est entouré de nombreux artistes connus comme Stevie Wonder ou Miley Cyrus ou un peu moins connus, comme son récent duo avec Dua Lipa, "Cold Heart".

Et malgré la différence d’âge avec certains de ses partenaires, lui qui a 74 ans aujourd’hui estime avoir beaucoup appris. "Quand vous apprenez toujours d’autres musiciens, c’est le plus grand cadeau qui soit, a-t-il déclaré. Si vous fermez votre esprit et que vous vous dites ‘j’ai tout fait’ ou ‘je peux tout faire, je n’ai pas besoin des autres’, c’est une impasse."

Elton John dit également qu’il a été bluffé par les improvisations des rappeurs avec qui il a travaillé pendant ses sessions de confinement, parfois par la plateforme de vidéoconférences Zoom, parfois séparés d’autres artistes par des écrans de verre… mais tous unis par la musique.

Son album comporte 10 chansons, en collaboration avec une multitude d’artistes de toutes les générations.