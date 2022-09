Emmy Awards - Lee Jung-jae et Zendaya élus meilleurs acteur et actrice dans une série dramatique

(Belga) La comédienne américaine Zendaya, qui incarne une adolescente toxicomane dans la série "Euphoria" sur HBO, et le Sud-Coréen Lee Jung-jae, dans le rôle principal de la série événement "Squid Game" de Netflix, ont remporté respectivement les Emmy Awards de meilleure actrice et meilleur acteur dans une série dramatique, lundi soir à Los Angeles.

C'est le second Emmy Award pour Zendaya qui a battu les actrices Jodie Comer et Sandra Oh ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark"), Melanie Lynskey ("Yellowjackets") et Reese Witherspoon ("The Morning Show"). Lee Jung-jae l'a quant à lui emporté face à Jason Bateman pour "Ozark," Brian Cox et Jeremy Strong pour "Succession", Bob Odenkirk pour "Better Call Saul," et Adam Scott pour "Severance." (Belga)