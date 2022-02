En mars, une expo sur l'univers coloré de Frida Kahlo à Bruxelles

Au théâtre Viage à Bruxelles, à partir du 18 mars, une centaine de vidéoprojecteurs donneront vie aux tableaux de l'artiste féministe, projetés du sol au plafond sur une surface de plus de 900 mètres carrés, annoncent vendredi les organisateurs.

Jupe longue, fleurs sur la tête, châle sur les épaules, un seul sourcil : Frida Kahlo est devenue une image iconique de la culture pop. La peintre mexicaine a marqué son époque par ses œuvres hautes en couleur et ses autoportraits reflétant la douleur avec laquelle elle vécut au quotidien et qui a donné naissance à son inspiration artistique. Née en 1907 au Mexique, elle est victime à l'âge de six ans d'une poliomyélite, puis d'un grave accident de bus en 1925 qui la clouera au lit pendant plusieurs mois.

Réputée pour son engagement féministe, l'organisation de l'exposition rappelle qu'elle est la "première femme artiste à qui le Musée du Louvre acheta un tableau" et qu'elle a posé en couverture du magazine Vogue en 1939.

"Viva Frida Kahlo Immersive Experience" propose de plonger dans l'univers de cette artiste, en s'immergeant dans ses œuvres et en découvrant sa vie dans un récit audio. L'exposition est pour l'instant présentée à Zurich, en Suisse. Bruxelles sera la deuxième ville européenne à l'accueillir. Elle est présentée par MB Presents, avec le soutien de l'ambassade du Mexique en Belgique.