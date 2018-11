Ennio Morricone, et pour quelques notes de plus

La scène, son éducation musicale, la liberté d'inventer et... Sergio Leone, encore et toujours: Ennio Morricone, génie qui révolutionna la musique de films, se livre (un peu) à l'AFP, avant un passage à Paris pour une masterclass à la Cinémathèque jeudi et un concert à Bercy vendredi dans le cadre de ses adieux.

A 90 ans, "Il Maestro", ainsi qu'il réclame d'être appelé selon les consignes données de son management, aurait "pourtant voulu aussi évoquer son travail avec d'autres grands réalisateurs", Argento, Bertolucci, De Palma, Malick, Pasolini, Tarantino... Mais l'entretien sera arrêté pile au bout des vingt minutes réglementaires.

QUESTION: Vous vous produisez en concerts depuis peu. Quel plaisir cela vous procure-t-il ?

REPONSE: "Il a fallu que les autres me demandent de le faire pour que je m'y mette. Je n'avais pas réalisé jusqu'alors le besoin qu'avait le public d'établir le contact avec moi, l'envie qu'il avait de découvrir en live mes compositions. J'ai voulu savoir et ça m'a plutôt plu. Au fil des ans, les demandes se sont multipliées pour mon grand plaisir."

Q: Vous ne dirigez que vos propres compositions. N'avez-vous jamais voulu en profiter pour jouer d'autres ?

R: "Non, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne peux pas connaître aussi bien les compositions des autres, même si je les admire."

Q: Comment s'est faite votre éducation musicale ?

R: "Un exemple m'a servi: lorsque j'étais au conservatoire, un étudiant que je connaissais était admiratif, à la limite de l'obsession, de l'oeuvre de Giovanni Pierluigi da Palestrina, un compositeur de la Renaissance. Cette passion ne lui a pas permis d'avancer dans sa propre formation, de grandir en tant que compositeur. J'ai voulu éviter cela. J'ai pourtant étudié tous les courants classiques, du Moyen-âge aux contemporains. Et j'ai bien sûr adoré de nombreuses choses, mais je me suis prémuni de tomber amoureux. Si bien que personne n'a eu une influence particulière sur moi."

Q: Enfant, vous étiez dans la même école primaire que Sergio Leone. Comment se sont passées vos retrouvailles pour le cinéma ?

R: "On a été dans la même classe pendant un an, puis on s'est perdus de vue de longues années. Je ne savais pas ce qu'il était devenu. C'est lui qui a retrouvé ma trace en voyant mon nom dans les crédits d'un film dont j'avais fait la musique. Il est venu chez moi et m'a parlé de son projet. C'était +Pour une poignée de dollars+."

Q: Comment fonctionniez-vous ensemble ?

R: "On parlait beaucoup en amont. Mais si Leone m'expliquait ce qu'allait être son film, il ne me donnait pas de consignes. C'est plutôt moi qui lui disais ce que j'avais en tête, selon ce qu'il me décrivait. Rares sont les fois où il m'a dit +non, je voudrais plutôt ci, plutôt ça+.

Après cette première musique, il m'a demandé quelque chose de similaire pour +Et pour quelques dollars de plus+. J'ai accepté. En revanche pour le troisième film, +Le bon, la brute et le truand+, j'ai refusé. Je lui ai dit: +je ne veux pas qu'on travaille comme ça, je ne veux pas me répéter, laisse moi faire ce que je veux+. Et j'ai eu raison, je crois..."

Q: S'appuyant sur votre musique, que vous lui livriez avant même le tournage, Leone en venait parfois à réécrire certaines scènes...

R: "C'est arrivé plusieurs fois. Pour la séquence d'ouverture d'+Il était une fois dans l'ouest+, où l'homme à l'harmonica (Charles Bronson) est attendu par ceux qui veulent l'éliminer, Leone a par exemple modifié ses plans et placements de caméra en fonction de ma musique."

Q: Vous innoviez beaucoup pour l'époque en incluant des sons inhabituels dans les musiques de films (sifflements, tintements de cloches, guitare électrique). Aviez-vous toute latitude?

R: "Ce n'était pas tellement compliqué de convaincre les réalisateurs. Ils savaient que je n'étais pas intéressé par l'écriture de compositions traditionnelles, donc ils venaient vers moi aussi pour cela. Il me plaisait de travailler le son du réel, celui qu'on entend tous les jours. Ces bruits qui nous entourent ont leur propre musique et pouvaient en devenir une autre avec moi."