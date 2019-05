Enquête préliminaire sur des travaux réalisés au château du Clos-Lucé d'Amboise

Une enquête préliminaire est en cours après un signalement des Affaires culturelles sur des travaux réalisés au château du Clos-Lucé d'Amboise (Indre-et-Loire), où déjeunent Emmanuel Macron et le président italien jeudi, a-t-on appris de source judiciaire.

"Ce n'est pas une plainte mais un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale effectué par la Drac" (Direction régionale des affaires culturelles), a précisé Grégoire Dulin, procureur de la République de Tours, dans un courriel à l'AFP jeudi.

"Une enquête préliminaire est effectivement en cours et confiée à la compagnie de gendarmerie d'Amboise. Aucune décision sur l'action publique n'a encore été prise", a-t-il ajouté, confirmant une information révélée par La Tribune de l'Art.

Le magazine de presse en ligne avait évoqué une plainte pour "travaux sur monument historique sans autorisation" et "destruction de monument historique" suite à des travaux réalisés avant 2017 au Clos-Lucé, où Léonard de Vinci s'est éteint le 2 mai 1519.

Selon La Tribune de l'Art, les "atteintes les plus graves au monument classé ont eu lieu sur le niveau bas, puisque trois salons possédant des boiseries du XVIIIe siècle ont été entièrement détruits: les boiseries ont été arrachées, ainsi qu’au moins une cheminée d'époque, le niveau des sols a été changé, et ils ont été refaits, et les plafonds ont été modifiés, tandis que des fenêtres ont été bouchées et que de nouvelles baies ont été percées".

"À l’étage, où il n’y avait pas de boiseries du XVIIIe, les travaux ont néanmoins été également importants touchant les plafonds et les sols", ajoute le magazine qui évoque une "problématique de parc d’attraction".

Un atelier de Léonard de Vinci "totalement fantaisiste" a ainsi "été +reconstitué+ dans un des anciens salons du XVIIIe siècle", selon la même source.

Contactée par l'AFP, la mairie d'Amboise a assuré ne pas être au courant de ces irrégularités supposées. La Drac et le château du Clos-Lucé n'ont pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.

Dans un communiqué de presse décrivant ces travaux, le château du Clos-Lucé évoquait des décors "reconstitués avec une incroyable minutie", "deux ans de recherches et de travaux, 30 personnes et 15 corps de métiers (...) nécessaires pour restituer les ateliers, la bibliothèque et le cabinet de travail de Léonard de Vinci".

Après un déjeuner au Clos-Lucé, les chefs d’État français et italien doivent se rendre à Chambord où ils rencontreront 500 jeunes français et italiens pour célébrer la Renaissance.