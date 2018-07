Environ 10.000 personnes à "Namur Capitale de la Bière et du Terroir"

(Belga) La 7e édition de "Namur Capitale de la Bière et du Terroir" a totalisé pas loin de 10.000 entrées en trois jours, ont indiqué dimanche les organisateurs, très heureux des retours du public et de la bonne ambiance dans laquelle se sont déroulées les festivités.

"On a eu un peu moins de monde qu'attendu samedi et dimanche après-midi à cause de la Coupe du monde mais dans l'ensemble le bilan est très positif et notre objectif en termes de fréquentation est atteint", a expliqué dimanche Sébastien Legrain, l'un des membres de l'organisation. Le public, qui a pu déguster pas moins de 200 bières produites par quarante brasseries, semble également avoir beaucoup apprécié les multiples animations. "L'atelier pour apprendre à réaliser des cocktails à base de bières était notre grosse nouveauté et il a très bien fonctionné. Les musiciens ont mis le feu... Cette nouvelle édition est une réussite sur tous les plans", ont précisé les organisateurs. L'Ephimère, la bière éphémère brassée spécialement pour l'événement, a elle aussi rencontré un franc succès. "Nous avions produit 1.200 litres et on a presque tout vendu. Les retours sur le produit sont très bons, à tel point que nous envisageons dorénavant d'ajouter cette bière à notre gamme", s'est félicité dimanche Jean Cheffert, l'un des deux créateurs de la Brasserie du Clocher basée à Malonne (Namur). L'organisation précise qu'aucun incident grave n'a été à déplorer. "La police était présente en masse mais n'a pas dû intervenir. On a juste dû raccompagner quelques personnes un peu trop alcoolisées à la sortie", s'est réjouit dimanche Sébastien Legrain. "Maintenant, on va se reposer un peu puis se remettre au boulot pour la 8e édition!", a-t-il conclu. (Belga)