Environ 20.000 festivaliers ont assisté à Scène-sur-Sambre

(Belga) Le festival Scène-sur-Sambre qui se déroulait à Gozée (Thuin) ce week-end se clôturera ce dimanche soir par les prestations de Niska et Todiefor. Selon l'organisateur, un peu plus de 20.000 personnes ont assisté à l'événement. Malgré les soucis de déprogrammation de dernière minute, il souhaite prolonger l'aventure l'année prochaine.

Le "festival des Barges", dont la scène flotte sur la Sambre, avait débuté en douceur avec seulement 4.800 personnes sur la plaine de l'abbaye d'Aulne, ce vendredi. Et ce malgré la présence d'artistes de qualité tels que Montevidéo, Henri PFR ou le DJ de Tomorrowland, Ummet Ozkan. Dès samedi, le public a afflué sur les bords de Sambre, profitant d'une météo plus que favorable. Blanche, Slimane et Kid Noize, notamment, ont réalisé des prestations remarquées devant un public conquis. Selon l'organisateur, 8.000 spectateurs (enfants de moins de 12 ans inclus) ont été dénombrés lors de cette journée et autant ce dimanche, consacré à la scène rap et hip-hop avec des artistes comme Vitaa, Naza ou encore Nizka. Luca Pecoraro, alias Todiefor, se chargera ce soir de boucler ces trois jours de festival. L'organisateur, Cédric Monnoyé, se voulait satisfait de cette édition, vu les déprogrammations de dernière minute (Lartiste et Cassius) qu'il a fallu remplacer au pied levé. S'il ne joue pas, dit-il, dans la catégorie des "poids lourds" tels que Dour ou Spa, il estime que son festival reste familial, avec une programmation de qualité. L'affluence plus modeste pour cette édition 2018 lui convient et il devrait donc prolonger Scène-sur-Sambre en 2019. (Belga)