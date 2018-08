Environ 49.000 festivaliers pour la sixième édition des Solidarités à Namur

Environ 49.000 festivaliers ont participé à la sixième édition du festival "Les Solidarités" qui s'est déroulé tout le week-end à la Citadelle de Namur, ont indiqué les organisateurs. Le festival n'a pas affiché sold-out, mais conserve néanmoins la même fréquentation qu'en 2017.

"L'an dernier avait été une année particulière exceptionnelle, mais nous avions atteint les limites en matière d'affluence. Notre souhait cette année était donc de ne pas aller haut-delà de ce nombre, pour conserver l'âme familiale et conviviale du festival", a commenté le directeur Martin Wauthy. Ainsi la journée du samedi a été la plus affluente avec 26.000 festivaliers, tandis que plus de 10.000 enfants ont foulé le sol de la citadelle durant tout le week-end. Au total, plus de 1.200 bénévoles ont contribué au bon fonctionnement de cette édition pour laquelle une attention particulière à la propreté a été faite. "C'était l'un des points noirs de l'an dernier que nous avons souhaité améliorer en renforçant notamment les équipes de nettoyage", précisent les organisateurs. Du côté des nouveautés, le nouvel espace baptisé "La Grange" a petit à petit trouvé son public tandis que l'Agora des Solidarités organisé vendredi en marge du festival a permis d'accueillir environ 600 personnes et sera reconduit l'an prochain. Par ailleurs, aucun incident n'a été rapporté. Avec une offre de concerts et de scènes revue à la hausse, des artistes comme Eddy de Pretto, Hyphen Hyphen ou encore Thérapie Taxi ont mis l'ambiance la journée de samedi. Dimanche soir, le festival se clôturera avec la venue exceptionnelle de Gad Elmaleh suivi du chanteur populaire français, Julien Clerc.