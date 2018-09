Écrivain à succès, Eric-Emmanuel Schmitt se confie sur la VRAIE passion qui l'anime

Eric-Emmanuel Schmitt était sur le plateau du RTL Info 13H ce mardi pour nous parler de son nouveau spectacle dédié à Chopin, musicien pour lequel il voue une admiration sans borne. Après la tournée de "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" qu’il interprète sur scène depuis 4 ans, le célèbre écrivain français remonte sur les planches pour un concert-lecture qui marie musique et art dramatique, ses deux grandes passions.

"Toute ma vie, j’ai voulu chercher le secret de Chopin", raconte le membre de l’Académie royale de la langue et littérature françaises de Belgique. Dans son spectacle intitulée "Madame Pylinska et le secret de Chopin", Eric-Emmanuel Schmitt raconte ses efforts pour percer ce secret, accompagné par Nicolas Stavy au piano.



L’auteur explique à quel point la musique joue un rôle important dans son processus de création. "Mes deux maîtres d’écritures, ce sont Mozart et Chopin", a-t-il confié. Il s’est ensuite plié à un petit "quiz Chopin" concocté par notre journaliste Olivier Schoonejans. À découvrir dans la vidéo ci-dessus.



Eric-Emmanuel Schmitt et Nicolas Stavy interpréteront "Toute ma vie, j'ai cherché le secret de Chopin" le 24 septembre 2018, à Bozar.