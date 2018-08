Esperanzah! démarre en force avec un nombre de festivaliers supérieur à 2017

(Belga) La 17e édition du festival de musique du monde Esperanzah! a démarré sur les chapeaux de roue vendredi à l'abbaye de Floreffe (province de Namur), en enregistrant un taux de fréquentation supérieur au vendredi de 2017, ont indiqué les organisateurs.

En ce premier jour de festival, les têtes d'affiche, que sont principalement Gaël Faye, Roméo Elvis et Jaïn, ont réussi à attirer une foule plus conséquente que l'an passé. Durant trois jours, de grands noms se succèderont sur les trois scènes du festival. Samedi, c'est Goran Bregovic et Bernard Lavilliers qui seront attendus tandis que dimanche Grand Corps Malade attirera probablement de nombreux amateurs de slam. La campagne "Le déclin de l'empire du mâle" bat son plein et les festivaliers prennent doucement connaissance de l'initiative 'Sacha' permettant à tout un chacun de devenir ambassadeur pour lutter contre les abus sexuels et le harcèlement. Cinquante bénévoles ont été formés pour être de tels ambassadeurs tandis qu'au premier jour, et d'après les premières estimations, environ 650 festivaliers ont été touchés par l'action via le stand présent sur le site. (Belga)