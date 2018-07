Eurockéennes: les organisateurs dénoncent une augmentation "exubérante" des coûts liés à la sécurité

Les organisateurs des Eurockéennes, "extrêmement inquiets" pour l'avenir du festival qui démarre sa 30e édition jeudi à Belfort, ont dénoncé mercredi une augmentation "exubérante" des coûts liées à la sécurité, imposée par la préfecture.

"Historiquement, les Eurockéennes ont toujours participé aux frais de sécurité, mais le montant demandé cette année est exubérant par rapport aux années précédentes", a dit à l'AFP Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire de Belfort et vice-président des Eurockéennes.

Selon l'Est Républicain, la prise en charge du service d'ordre pour les quatre jours de festivités passerait de 30.000 euros en 2017 à 254.000 euros cette année, des chiffres confirmés à l'AFP par un membre de l'organisation.

"La préfète du Territoire de Belfort applique avec discipline une circulaire du 15 mai du ministère de l'Intérieur et nous impose une augmentation de 800% des coûts liés à la mise à disposition des forces de l’ordre. Nous ne pouvons pas accepter", a ajouté M. Perrin, qui s'est dit "extrêmement inquiet" pour l'avenir du festival.

Cette année, 270 gendarmes, 30 militaires, 45 policiers, 210 pompiers et 80 secouristes sont mobilisés. "Cette mobilisation engendre des coûts conséquents pour les services de l’État", a indiqué la préfecture dans un communiqué.

"Des consignes ont été adressées aux préfets pour que les règles posées par la loi en matière de tarification des services d’ordre soient appliquées avec discernement et de manière toujours progressive pour ne pas mettre en difficulté les festivals", a-t-elle ajouté.

"Le dialogue s’engage avec l’organisateur des Eurockéennes pour définir conjointement une juste mobilisation des forces de l’ordre indemnisée", selon elle.

"On a appris cette augmentation il y a quelques jours et le festival est un événement à but non lucratif avec un résultat final toujours serré. Comment voulez-vous que l'on s'organise ?", a déploré Cédric Perrin.

Pour l'édition 2017, environ 300 militaires, 200 policiers, 260 sapeurs-pompiers avaient été mobilisés.

Si la 30e édition des Eurockéennes - qui doit recevoir un peu plus de 130.000 festivaliers de jeudi à dimanche - aura lieu comme prévu, cette augmentation "met en péril" l'avenir du festival, ont regretté les organisateurs.