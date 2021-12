European Film Awards 2021 - "Une grande fierté" d'être sélectionnée aux EFA

(Belga) A l'approche de la 34e cérémonie des European Film Awards (EFA) de ce samedi soir, la réalisatrice belge Laura Wandel s'est dite "très fière de faire partie des nommés" de cette grand-messe annuelle du cinéma européen avec son film "Un Monde", également retenu pour représenter la Belgique dans la course aux Oscars.

"Cette sélection (pour les EFA, ndlr) est importante pour moi car le cinéma européen est mis en avant durant cette cérémonie mais aussi beaucoup de films d'auteur", a confié Laura Wandel lors d'une interview accordée à l'agence Belga. Explorant la problématique du harcèlement scolaire, "Un Monde" de la Belge Laura Wandel avait largement séduit les spectateurs lors de sa projection en première mondiale au dernier Festival de Cannes et avait remporté le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un certain regard", centrée sur la découverte de cinéastes émergents. "Cannes a été un énorme tremplin. Le film n'aurait pas eu toute cette résonance sans Cannes", estime Laura Wandel. Pourtant l'aventure du long métrage n'avait pas débuté sous les meilleurs auspices. Initialement sélectionnée pour l'édition 2020 du Festival de Cannes, annulée en raison de la pandémie, Laura Wandel avait en effet choisi de retarder la sortie de son premier long-métrage d'un an pour tout de même le proposer en juillet dernier sur la Croisette. "J'y avais déjà présenté plusieurs années auparavant mon court métrage 'Les corps étrangers'", rappelle la jeune réalisatrice. "En y revenant, je voulais en quelque sorte témoigner de ma 'fidélité' au Festival de Cannes." Outre Cannes, "Un monde" est également présélectionné pour les Oscars et peut prétendre à l'Oscar du Meilleur film international, à condition qu'il soit retenu par la suite parmi les nommés qui seront annoncés en février prochain. La 94e cérémonie des Oscars se tiendra elle le 27 mars 2022 au Dolby Theatre à Los Angeles. "Un publiciste organise actuellement pour nous des projections aux Etats-Unis et j'ai commencé à donner quelques interviews en rapport avec cette présélection. Je suis aussi entrée en contact avec un agent sur place", explique Laura Wandel. "Je suis contente du parcours de mon film. Je me suis battue pendant 7 ans pour le faire exister. Et je suis d'autant plus fière que c'est un film 100% belge, financé à la fois par la Flandre et la Wallonie." En parallèle, la cinéaste continue de plancher sur son prochain projet cinématographique. Débuté avant le début de la crise sanitaire, il aura trait au monde hospitalier, a encore confié Laura Wandel. En raison de la pandémie, la 34e cérémonie des EFA se déroulera depuis Berlin sous une forme complètement hybride, les nommés et les lauréats se joignant sous divers formats digitaux, pré-enregistrés ou en direct en ligne. Le livestream des EFA peut notamment être suivi via le site europeanfilmawards.eu dès 19h00. La cérémonie sera également couverte sur les réseaux sociaux dédiés aux EFA. (Belga)