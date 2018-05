La Belge Sennek passe à côté de la finale de l'Eurovision

Sennek, la chanteuse belge qui concourait pour la Belgique à l'Eurovision, n'a pas pu se qualifier mardi soir pour la finale de l'événement musical qui se tient cette année à Lisbonne.

La jeune femme de 28 ans originaire de Louvain a défendu la Belgique avec le morceau "A Matter of Time" lors de la première demi-finale, mardi soir. Elle passait 4e sur 19 candidats. Dix des participants à la première demi-finale ont décroché un billet pour la grande finale: l'Irlande, l'Autriche, l'Estonie, Chypre, Israël, la République tchèque, la Bulgarie, l'Albanie et la Finlande. Sennek, qui portait pour la soirée une robe noire transparente de la créatrice belge Véronique Branquinho, était clairement nerveuse, même si cela n'a pas influencé sa voix. Les observateurs ont relevé une prestation réussie, mais le jury et les spectateurs en ont jugé autrement. La seconde demi-finale aura lieu jeudi. (Belga)