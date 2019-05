Eurovision 2019 - Le Montois Eliot Vassamillet tentera de décrocher sa place en finale mardi

(Belga) Le Montois Eliot Vassamillet tentera, avec sa chanson "Wake Up", de décrocher sa place en finale de l'Eurovision, mardi à Tel Aviv. Il se produira en 10e position lors de la première demi-finale. L'apothéose est, elle, prévue samedi.

Trente-cinq nations doivent s'affronter lors des demi-finales, mardi et jeudi, pour tenter de rejoindre les six qualifiés d'office (Israël, France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni). Le représentant de la Belgique, âgé de 18 ans, avait pris part à la septième édition de "The Voice". Son titre, "Wake Up", qui évoque l'urgence climatique, a été composé par Pierre Dumoulin, chanteur du groupe Roscoe. Ce dernier avait déjà collaboré à la ballade "City Lights", portée par Blanche en 2017. La Belgique a échoué au pied du podium en 2015 et 2017. L'an dernier, Sennek n'était pas parvenue à se qualifier pour la finale. (Belga)