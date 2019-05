Eurovision 2019 - Les votes de téléspectateurs sont clôturés, l'attribution des points du jury débute

(Belga) Les finalistes du concours musical Eurovision ont tous fait leur apparition sur scène, applaudis par un public enthousiaste à Tel Aviv (Israël) samedi soir. Les téléspectateurs du show retransmis dans une quarantaine de pays ont été invités à émettre leurs préférence et les points sont désormais attribués par le jury professionnel de 41 pays.

Le candidat néerlandais Duncan Laurence avec son titre "Arcade" reste le favori des bookmakers, alors que les artistes australien, Kate Miller-Heike, et suisse Luca Hänni pourraient se disputer la seconde et troisième place. Le candidat belge Eliot a été éliminé en demi-finale mardi. Après les performances des 26 candidats, le show de trois heures à Tel Aviv s'est poursuivi avec d'autres artistes internationaux, dont les anciens vainqueurs du concours, l'israélienne Netta Barzilaï et l'Autrichien Conchita Wurst. La prestation la plus attendue était celle de la star de la pop Madonna, qui a interprété le titre "Like a prayer" et son nouveau titre "Future" La plus grande compétition musicale du monde organisée en Israël a suscité la controverse, avec des appels au boycott lancés par les défenseurs des Palestiniens. Madonna, dont la participation à Tel Aviv a été critiquée pour cette raison, a invité à ne pas sous estimer "le pouvoir de la musique pour rapprocher les gens". (Belga)