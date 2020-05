Face à Marvel, des super-héros indonésiens à l'assaut du grand écran

Alors que les super-héros américains de Marvel enchaînent les triomphes au box office, l'Indonésie porte à l'écran sa propre écurie de super-héros, et rêve de conquérir Hollywood en surfant sur la demande pour une plus grande diversité des personnages.

Le premier film de la série, "Gundala", dirigé par le cinéaste indonésien Joko Anwar, a rempli les salles de cinéma en Indonésie et devrait sortir prochainement aux Etats-Unis.

Riche d'un catalogue de plus de 500 comics indonésiens, le studio Bumilangit veut créer son propre "univers cinématographique", à l'image de celui de Marvel avec une série de films mettant en scène ces super-héros locaux.

"Gundala" est inspiré d'une BD de 1969 dans laquelle un fils d'ouvrier pauvre acquiert des super-pouvoirs après avoir été frappé par la foudre. Le super-héro au casque ailé combat les injustices et la corruption, des problèmes qui minent toujours l'Indonésie d'aujourd'hui.

"Les histoires que les gens vont voir dans nos films ne parlent pas d'extra-terrestres qui attaquent la terre par ce que ce n'est pas notre problème, on laisse ça à Hollywood", explique Joko Anwar dans une interview à l'AFP.

"On traite de ceux qui oppressent notre pays, et les super-pouvoirs viennent de notre mythologie", note le cinéaste de 44 ans, grand fan de comics indonésiens depuis son enfance.

- mythologie ancienne et problèmes actuels -

Les comics indonésiens, longtemps florissants, ont été supplantés dans les années 1980 par les personnages de Marvel et autres héros d'importation.

Mais les cinéastes indonésiens sont convaincus que leur nouvelle série, inspirée à la fois par des thèmes mythologiques indonésiens et des problèmes actuels, sera un carton. Pas seulement en Indonésie mais, espèrent-ils, dans le reste du monde.

Car les succès récents de "Black Panther", au casting en majorité noir, et de "Captain Marvel" ou "Wonder Woman", avec des super-héroïnes au premier plan, montrent que le public des blockbusters est mûr pour des héros et des histoires plus variés.

Marvel, filiale des studios Walt Disney, planche d'ailleurs sur son premier film inspiré de "Shang-Chi", super-héro chinois des comics Marvel des années 1970.

Ainsi, après "Gundala", le deuxième film de la série sera consacré à Sri Asih, une super-héroïne dotée de la force de 250 hommes, à la tête d'une bande d'autres super-héros. Réincarnation d'une déesse, elle porte un sarong et les bijoux et tiare des princesses javanaises.

Le film, inspiré d'un comic de 1954, doit être réalisé par une femme, Upi Avianto.

Dans les tuyaux, il y a aussi un film inspiré de Mandala, un guerrier armé d'une machette qui peut détruire des objets sans les toucher, et de Si Buta Dari Gua Hantu, un champion d'arts martiaux aveugle avec son singe apprivoisé.

"Je ne savais pas que l'on avait tous ces super-héros en Indonésie avant Gundala", reconnaît Septian Dwi Putri, une cinéphile.

"Et je n'imaginais pas voir un vrai film de super-héros indonésien avec un bon scénario. Et des effets spéciaux pas mal", s'étonne-t-elle.

- renaissance du cinéma indonésien -

Jusqu'à la crise du coronavirus, l'industrie du cinéma indonésien était en pleine renaissance après avoir touché le fond dans les années 1990 quand toute production locale s'est arrêtée.

Grâce à une population de 260 millions d'habitants de plus en plus attirée par le cinéma, les salles ont enregistré 50 millions d'entrées l'an denier.

Mais les blockbusters restent les locomotives du secteur et les cinéastes locaux ont du mal se mesurer à Hollywood.

"Gundala" a été tourné en 52 jours et a coûté quelque deux millions de dollars. Un budget minuscule par rapport à la dernière production de 350 millions de dollars de Marvel, "Avengers: Endgame".

Les films de super-héros "sont très difficiles à faire par ce qu'on a des limites budgétaires et de ressources humaines", explique Joko Anwar.

"Gundala" a néanmoins enregistré des recettes de 4,7 millions de dollars en Indonésie seulement, plus du double de son budget de production.

Les super-héros indonésiens sont à présent confrontés à un nouvel ennemi invisible, le Covid-19, qui comme dans de nombreux pays a paralysé la production de films et obligé les salles de cinéma à fermer.