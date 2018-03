Festival 2 Valenciennes 2018 - Le documentaire belge "Les Enfants du Hasard" doublement primé

(Belga) "Les Enfants du Hasard" de Thierry Michel et Pascal Colson a été doublement primé mercredi soir au Festival du film de Valenciennes (Nord de la France, non loin de la frontière belge), où il était en lice dans la compétition "Documentaires". Le film s'est vu décerner le Grand Prix par le jury officiel ainsi que le Prix des étudiants.

Présidé par l'actrice Andréa Ferréol, le jury officiel était composé des réalisateurs Karim Dridi et Fabienne Godet et des comédiens Sagamore Stévenin et Nils Tavernier. "Les Enfants du Hasard" suit le parcours scolaire d'élèves issus de l'immigration dans une école communale d'une ancienne cité minière à Cheratte (Liège). Il concourrait notamment face à "Blue" d'Alastair Fothergill et Keith Scholey (États-Unis), dont la narration est portée par Cécile de France, qui a lui remporté le Prix du public. "Coby" de Christian Sonderegger (France) est, lui, reparti avec le Prix de la critique, décerné par le jury presse.