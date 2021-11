Festival Colcoa: la pandémie a profité au cinéma étranger, selon le réalisateur Michael Mann

La montée en puissance du streaming et des vidéos à la demande pendant la pandémie a profité au cinéma étranger, a estimé lundi le réalisateur américain Michael Mann en ouverture du festival du film français d'Hollywood.

"Je pense que la combinaison du streaming et des effets de la pandémie, où les gens ont passé énormément de temps à regarder des vidéos à la demande, a permis d'ouvrir le cinéma au monde de manière vraiment formidable", a déclaré à l'AFP le réalisateur de "Heat" et du "Dernier des Mohicans" sur le tapis rouge du Colcoa, plus important festival consacré au film français du monde.

Cette 25e édition - la précédente avait été annulée l'an dernier en raison de la pandémie - est encore quelque peu réduite en raison des restrictions imposées par les Etats-Unis aux voyageurs étrangers. Ces restrictions prendront fin le 7 novembre.

Le Colcoa propose toutefois 55 films et séries "made in France", dont la plupart sont projetés pour la première fois en Amérique du Nord.

Le film "Ouistreham", dévoilé à Cannes cet été mais qui ne sortira en France et aux Etats-Unis que l'an prochain, a ouvert lundi le festival qui se tient jusqu'à dimanche.

Réalisé par Emmanuel Carrère et adapté d'un ouvrage de Florence Aubenas, il brosse le portrait émouvant de femmes en marge et déclassées, avec Juliette Binoche en vedette et entourée d'actrices non professionnelles dont certaines jouent leur propre rôle.

Grâce à une nouvelle génération de cinéastes et de plateformes de streaming, "il y a de nouvelles façons de consommer, de découvrir et de s'intéresser à différents genres cinématographiques, et donc le public américain s'ouvre sur le monde", a estimé de son côté François Truffart, le directeur du Colcoa (pour "City of Lights, City of Angels" surnoms respectifs de Paris et Los Angeles).

Au programme cette année, le film "Boîte Noire", thriller haletant sur un enquêteur, joué par Pierre Niney, qui cherche à lever le mystère sur le crash d'un vol Dubaï-Paris ayant fait 300 morts dans les Alpes; "Le bal des folles" de Mélanie Laurent; ou encore "Titane" de Julia Ducournau, en lice pour représenter la France aux Oscars l'an prochain.

Côté séries, outre des succès comme "Paris Police 1900" et "L'Opéra", le festival met en lumière "On The Verge", une comédie écrite, réalisée et jouée par Julie Delpy qui se déroule dans un Los Angeles d'avant Covid-19 où se débattent quatre amies en pleine crise existentielle.