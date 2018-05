Festival de Cannes 2018 - La coproduction belge "Les filles du soleil" présentée en compétition à Cannes

(Belga) L'équipe du film "Les filles du soleil" de la Française Eva Husson a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes samedi soir dans le cadre de la projection officielle du long métrage, retenu en compétition. Coproduit par la société belge GapBusters, il fait ainsi partie des vingt-et-un films en lice pour la Palme d'Or.

Le long métrage de près de deux heures porte sur l'offensive militaire d'un bataillon composé de femmes au Kurdistan irakien, dont les avancées sont suivies par une journaliste française. Basé sur l'histoire vraie d'anciennes prisonnières qui ont pris les armes après s'être échappées des mains des djihadistes, "Les filles du soleil" est tourné en français, kurde, anglais et arabe et met en scène de nombreux acteurs kurdes. Pour saisir au mieux son sujet, Eva Husson est allée sur place et a rencontré diverses factions du côté kurde. Elle s'est par ailleurs rendue sur le front et dans les camps de réfugiées pour recueillir les témoignages de femmes qui étaient parvenues à fuir à leurs bourreaux. "Les filles du soleil" est produit par Wild Bunch et Arches Films (France), en collaboration avec GapBusters (Belgique), Bord Cadre Films (Suisse) et 20 Steps Productions (Géorgie).