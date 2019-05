Festival de Cannes 2019 - A Cannes, séance spéciale en hommage à Stallone, qui rempile en Rambo

(Belga) Sylvester Stallone viendra au festival de Cannes présenter en exclusivité des images de "Rambo V" sur les nouvelles aventures de l'ancien combattant de la guerre du Vietnam, lors d'une séance spéciale en son honneur.

L'acteur hollywoodien, habitué aux rôles tout en muscles, avait mis en ligne il y a tout juste un an, une photo où le vétéran apparaît, genou à terre, pour annoncer ce projet. Très populaire, il est déjà venu plusieurs fois sur la Croisette, notamment en 2014 pour présenter "The expendables 3", avec Arnold Schwarzenegger, Harrisson Ford, Antonio Banderas... Les stars avaient fait le show en défilant juchées sur des blindés. "Sly" sera à l'honneur lors d'une séance spéciale dans le Palais des Festivals le 24 mai, où il présentera des images de "Rambo V". Après un montage retraçant sa carrière, sera diffusée la version restaurée du premier "Rambo" de Ted Kotcheff (1982). Dans le premier opus de la série, il incarne un vétéran de la guerre du Vietnam qui se rebelle contre l'hostilité de policiers d'une petite ville de l'Etat de Washington. Il participe ensuite à diverses missions en Asie dans les trois autres volets. "Rambo V: Last Blood" sortira en salles à l'automne 2019. Le scénario a été écrit par Matthew Cirulnik et Sylvester Stallone, qui renfile le marcel du fameux vétéran. (Belga)