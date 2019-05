Festival de Cannes 2019 - Jérémie Renier foule le tapis rouge pour "Frankie" d'Ira Sachs

(Belga) L'équipe du film "Frankie" de l'Américain Ira Sachs a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes lundi en seconde partie de soirée dans le cadre de la projection officielle du long métrage, retenu en compétition. Isabelle Huppert et le Belge Jérémie Renier ont notamment monté les marches aux côtés du réalisateur en personne.

Coproduit par la société belge Beluga Tree, "Frankie" met en scène une célèbre actrice française qui apprend qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre et décide de passer ses dernières vacances en famille au Portugal. Avec ce long métrage, Ira Sachs enregistre sa première collaboration avec Isabelle Huppert, habituée du festival et déjà repartie deux fois avec le Prix d'interprétation féminine sur la Croisette, de même qu'avec Brendan Gleeson, qui incarne le mari de Frankie à l'écran. De son côté, Jérémie Renier, qui avait monté les marches pour "L'Amant double" de François Ozon en 2017, interprète le fils de Frankie, un éternel insatisfait. "J'ai découvert Jérémie avec les premiers films des Dardenne bien sûr, mais c'est dans 'L'heure d'été' d'Olivier Assayas que je l'ai vu pour la première fois comme un adulte et que j'ai pris conscience de son naturel épatant", déclare Ira Sachs au sujet du Belge. "Frankie" sortira en salles fin août prochain.