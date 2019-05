Festival de Cannes 2019 - Les coproductions belges "Vivarium" et "Alice et le maire" projetées en première mondiale

(Belga) Les coproductions belges "Vivarium" et "Alice et le maire" ont été projetées en première mondiale samedi sur la Croisette, en présence de leurs équipes respectives. Le premier film a été présenté à la Semaine de la critique, et le second à la Quinzaine des réalisateurs, deux sections parallèles du Festival de Cannes.

Deuxième long métrage de l'Irlandais Lorcan Finnegan, "Vivarium", coproduit par la société belge FraKas Production, a notamment bénéficié du soutien de Wallimage, Casa Kafka Pictures et Be tv. Pour cette oeuvre de science-fiction, le réalisateur explique s'être entre autres inspiré de certaines tableaux de René Magritte, comme "L'Empire des lumières". "Mon film est tordu, étrange, surréaliste et sombre", souligne Lorcan Finnegan. "J'avais fait un court métrage surnaturel, dont le titre était 'Foxes', avec Garret Shanley, le même scénariste que pour Vivarium. (...) En travaillant sur ce court, nous avons développé certains thèmes que nous voulions approfondir: l'atomisation de la société et la nature apparemment inéluctable du contrat social." De son côté, la Quinzaine des réalisateurs, qui vise à mettre en lumière le travail de jeunes auteurs ainsi qu'à saluer les œuvres de cinéastes reconnus, a pour sa part accueilli samedi "Alice et le maire", deuxième long métrage du Français Nicolas Pariser, ex-critique de cinéma. Le film, coproduit par Scope Picture, plonge dans le monde de la politique. Fabrice Luchini y campe un maire en perdition à qui l'on adjoint une jeune et brillante philosophe. (Belga)