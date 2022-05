Festival de Cannes 2022 - La coproduction belge "Les Harkis" présentée à la Quinzaine des réalisateurs

(Belga) La coproduction belge "Les Harkis" a été présentée jeudi soir à la Quinzaine des réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes. Le long métrage a été projeté en présence de l'équipe du film.

Réalisé par le Français Philippe Faucon et coproduit par "Les Films du Fleuve" des frères Dardenne, le film se déroule fin des années 50, début des années 60, en pleine guerre d'Algérie. Durant le conflit, de jeunes Algériens sans ressources rejoignent l'armée française, en tant que harkis. Alors que l'issue du conflit laisse entrevoir l'indépendance prochaine de l'Algérie, le sort de ces derniers paraît très incertain. "C'est une histoire d'hommes pris dans la guerre. Et concernant les harkis, d'hommes pris dans un piège qu'ils sentent se refermer sur eux. Ceux qui les ont côtoyés pendant cette époque les ont souvent décrits comme des blocs de silence", explique Philippe Faucon. La guerre d'Algérie a particulièrement marqué le réalisateur durant son enfance. "Je suis né pendant la guerre. Comme beaucoup d'autres de ma génération, nés de parents qui l'ont vécue et en ont été profondément marqués, nous avons hérité de quelque chose qui s'est transmis sans toujours avoir été exprimé", précise-t-il. "Nous avons ensuite grandi et rencontré d'autres jeunes de nos âges, héritiers eux aussi de quelque chose de très à vif et très antagoniste autour de la mémoire de la guerre, que ce soient les enfants d'anciens harkis ou ceux marqués par les souffrances subies pour la cause de l'indépendance de l'Algérie." La Quinzaine des Réalisateurs, qui se déroule jusqu'au 27 mai, vise à mettre en lumière le travail de jeunes auteurs ainsi qu'à saluer les œuvres de cinéastes reconnus. (Belga)