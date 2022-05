Festival de Cannes 2022 - "Les pires" avec Johan Heldenbergh remporte le prix Un Certain Regard

(Belga) Le film français "Les pires" de Lise Akoka et Romane Gueret avec le Belge Johan Heldenbergh à l'affiche a remporté vendredi le principal prix de la section Un Certain Regard du Festival du film de Cannes. Cette section vise à mettre à l'honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes peu connus.

Le film raconte un casting sauvage dans une cité de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Johan Heldenbergh y joue le rôle d'un réalisateur qui tente de monter un film avec des jeunes d'un quartier populaire. Le premier film pakistanais présenté à Cannes, "Joyland" de Saim Sadiq, repart avec le prix du jury. Le prix de la mise en scène est allé au Roumain Alexandru Belc pour "Metronom". Deux interprètes se partagent le prix de la meilleure performance: la Luxembourgeoise Vicky Krieps pour son rôle de l'impératrice Sissi dans "Corsage" et Adam Bessa, qui prête ses traits à Ali, jeune Tunisien qui vivote de l'essence de contrebande vendue sur un bout de trottoir, dans "Harka". Le meilleur scénario est allé au film palestinien "Mediterranean Fever" de Maha Haj. "Rodéo", premier long-métrage de la Française Lola Quivoron, sur une bande de motards marginaux, est reparti avec un lot de consolation: le "coup de coeur du jury". (Belga)