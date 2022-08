Festival de Chassepierre - 25.000 visiteurs au festival de Chassepierre

(Belga) La 48e édition du festival international des arts de la rue de Chassepierre s'est clôturée dimanche sur une fréquentation d'environ 25.000 spectateurs, ont annoncé les organisateurs en cours de soirée. Cette édition 2022 marquait le retour à la normale pour le festival de Chassepierre après deux éditions proposées sous forme réduite en raison de la crise sanitaire. "Le festival accueille généralement entre 20.000 et 30.000 visiteurs selon les conditions météos. Or, 2019 était une année catastrophique sur le plan météo et le public était resté avec ça. Comme nous n'avions plus joué depuis lors, on ne savait pas trop vers quoi on allait en termes de fréquentation", explique Sophie Dupavé, responsable presse de l'événement.

Le festival s'est refermé dimanche sur une fréquentation d'environ 25.000 visiteurs, à la grande satisfaction des organisateurs. La programmation comprenait notamment plusieurs spectacles initialement programmés en 2020 ou 2021. "Les vraies nouveautés sont attendues pour l'an prochain, quand nous aurons fait table rase du passé", poursuit Sophie Dupavé. Les organisateurs envisagent d'ores-et-déjà plusieurs nouveautés pour la 49e édition, dont de nouvelles ambiances, des spectacles à l'aube, davantage d'ouverture vers le jeune public, et la poursuite de l'art numérique, représenté cette année par le spectacle d'Alexlis Choplain. La prochaine édition du festival de Chassepierre est programmée les 19 et 20 août 2023. (Belga)