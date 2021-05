Festivals de l'été 2021: voici les évènements annulés, et ceux qui sont maintenus

Les premiers assouplissements en vue de l'été devraient arriver dès le 9 juin. Les suivants arriveront dès le 1er juillet : les événements pourront alors se tenir avec un public de 2.000 personnes à l'intérieur et 2.500 à l'extérieur.

Ces assouplissements auront lieu à condition que 60% des adultes soient vaccinés et que 500 lits maximum soient occupés par des patients Covid aux soins intensifs. D'ici le 30 juillet, les jauges passeront à 3.000 et 5.000 personnes, si les conditions sanitaires sont réunies.

Ces mesures donnent davantage de perspectives aux organisateurs de festivals : des concerts, des spectacles pourront être organisés. D'autres, malheureusement, devront attendre mi-août pour avoir lieu. La conséquence : des annonces d'annulations se sont succédé hier soir. Pour rappel, Rock Werchter ou encore Couleur Café avaient déjà annoncé leur annulation il y a quelques semaines.

- Le Dour Festival est annulé pour la deuxième année consécutive (il devait se tenir à la mi-juillet à Dour)

- Le Brussels Summer Festival est aussi annulé (il devait avoir lieu en août à Bruxelles)

- Les Ardentes sont annulées (il devait avoir lieu au début du mois de juillet à Liège)

- La Semo (il devait avoir lieu début juillet à Enghien)

Ces annulations en chaîne contrastent avec la situation au nord du pays. Traditionnellement, les festivals de Flandre se tiennent plus tard, au mois d'août. Ceux-ci n'ont pas annoncé d'annulations ou de report. Le festival Pukkelpop (du 19 au 22 août), mise sur un évènement à pleine capacité, sans distanciation et sans masque. Le Rock Werchter (déjà annulé) se penche sur une édition reportée à plus tard, à la fin du mois d'août.

Enfin, le festival Tomorrowland, se dit heureux et reconnaissant de ces décisions réalistes. Ce festival attire habituellement beaucoup de spectateurs étrangers. Les organisateurs n'ont pas encore annoncé de restrictions à ce propos.