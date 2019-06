Fête de la musique: 84 chansons en direct à Nice, Elton John honoré à Paris

"Encore plus de musique et la noblesse du direct": France 2 a promis un show de 84 chansons et 39 artistes à Nice vendredi soir pour la Fête de la musique, tandis que l'Elysée décorera Elton John le matin.

Suivi l'an dernier par 2,5 millions de téléspectateurs et plus dix millions sur TV5, le concert "Tous à Nice!" produit par la chaîne publique peut accueillir environ 30.000 spectateurs gratuits place Massena, avec quatre scènes pour enchaîner quatre heures ininterrompues de musique.

Des artistes déjà à Nice en 2018 sont de retour: Zazie, Eddy de Pretto, Gims et Black M pour le rap, ou encore le duo toulousain Bigflo & Oli, sacré aux Victoires de la musique 2019.

"Plus des trois-quarts n'étaient pas là l'an dernier", a cependant souligné le producteur Philippe Vilamitjana. A l'affiche: Patrick Bruel, Soprano, Jenifer, ou Mika qui fait partie des six artistes ayant carte blanche pour un mini-concert de quinze minutes. Une centaine de danseurs l'entoureront.

La soirée, à partir de 21h, donne aussi sa chance à des jeunes talents, a insisté le producteur, citant Suzanne, chanteuse à textes sous influence électro.

Pour la sécurité, le maire LR Christian Estrosi a promis "des moyens importants" avec 200 vigiles, un PC de police dédié, des accès filtrés. "Nous inspecterons le dispositif avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner", a-t-il indiqué.

"Comme dans toutes les villes de France, ce sera la fête à tous les carrefours, c'est open", a-t-il ajouté, balayant les critiques sur l'interruption de la principale ligne de tramway pendant onze jours pour la logistique du concert et sa politique événementielle frénétique.

Place Massena, contrairement à 2018, aucune inscription ou bracelet d'entrée n'est nécessaire. Les portes se fermeront une fois la jauge atteinte et l'alcool est interdit dans les buvettes du concert.

A Paris, l'Elysée a invité 400 jeunes détenteurs du Pass Culture à venir écouter des chanteuses exclusivement féminines, le duo Brigitte, Iris Gold, Pongo, Saint Sister. Le chanteur pop-rock britannique Elton John, en tournée d'adieux en France, aura auparavant été décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Le suspense demeure quant à une apparition dans la soirée en invité surprise pour un morceau au piano.

Le coup d'envoi de la journée sera donné à Rungis par le ministre de la Culture Franck Riester et son prédécesseur Jack Lang qui avait lancé l'idée en 1982 de célébrer "la fête de toutes les pratiques musicales en liberté".