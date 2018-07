Fête nationale - Le Resto national a servi 1.700 moules-frites au coeur du quartier des Marolles

(Belga) La 7e édition du Resto national a animé, samedi de 16H00 à 22H00, la place du Jeu de Balle à Bruxelles, avec son traditionnel moules-frites géant. Au total, 1.700 repas ont été vendus cette année, contre 1.350 en 2017. Le Resto national a affiché sold-out.

Les participants ont été invités à verser une contribution via le site internet de l'événement afin de convier à leurs tables les plus démunis du quartier, qui ont pu bénéficier d'un moules-frites à 1 euro symbolique. Quelque 150 repas ont ainsi été bradés dès la première édition. Cette année, ce sont 200 moules-frites qui ont été distribués aux plus démunis, contre 300 en 2017. Le repas a été organisé dans une ambiance festive. Les majorettes des Mignonettes & Mamygnonettes se sont données en spectacle à partir de 18H00. A 19H15, l'orchestre Rita et les Martins a repris des airs de bal musette. A 20H00, le collectif "Bruxelles Zingt" a proposé avec le club local des Moustaches un karaoké géant. L'animateur Wally, l'assistant des concierges du jeu de Balle Berre & Swa, a participé à animer ce grand dîner populaire qui s'est clôturé vers 22H00. Le Resto national a été créé en 2012 à l'initiative de l'agence du tourisme régionale Visit.Brussels. (Belga)