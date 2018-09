Fêtes de Wallonie - Le Grognon d'Or remis au Comité central de Wallonie

(Belga) Le Comité central de Wallonie (CCW) a reçu vendredi le Grognon d'Or, une récompense offerte chaque année par le quartier do Vî Nameur pour louer les mérites d'une organisation ou d'une personnalité namuroise dans le cadre des Fêtes de Wallonie, a appris Belga samedi.

"Nous tenions à rendre hommage au travail effectué par le CCW dans l'organisation des Fêtes de Wallonie depuis leur création", a déclaré Claudine Chauvier, présidente du quartier do Vî Nameur. Le président du CCW, Eric Adam, a lui expliqué voir cette distinction comme "un geste fort de rapprochement après les tensions qu'il y a déjà eues entre les différents quartiers et le CCW par le passé". Le Grognon d'Or a été lancé il y a un peu plus de 10 ans. Le premier récompensé fut l'abbé Paul Malherbe. Dans son palmarès figurent également le journaliste Christophe Deborsu ou le conservatoire de Namur. Créé par François Bovesse et quelques amis en 1923, le CCW est l'organisateur historique des Fêtes de Wallonie. Aujourd'hui, il se charge principalement d'animer les places d'Armes et de Saint-Aubin, mais aussi de veiller aux traditions, à la mémoire et à leur transmission au travers de différentes cérémonies et animations folkloriques. "Les Fêtes de Wallonie, c'est avant tout un hommage aux anciens", a souligné M. Adam. "Nous préparons d'ailleurs un spectacle et un bouquin pour les 100 ans de l'événement en 2023." (Belga)