Film CULTE de Noël, The Holiday devrait bientôt connaître une suite "drôle, poignante et réconfortante"

Sortez les plaids, installez-vous confortablement dans votre canapé avec un thé à la cannelle tout chaud… C’est l’heure des films de Noël!

Et, bonne nouvelle: l’un des plus cultes d’entre eux va bientôt avoir une suite! Non, vous ne rêvez pas, The Holiday va bel et bien connaître un deuxième opus. Pour se rafraîchir la mémoire: cette délicieuse histoire romantique de Noël voit deux femmes déçues en amour échanger leur vie et leur appartement… Et finir par bien s’y plaire.

Même casting

Dix sept années après la sortie du film, The Holiday revient donc avec les mêmes ingrédients et le même casting : Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black. C’est le journal The Sun qui a dévoilé l’information: "C’est l’un des films les plus réussis de son genre et il est toujours apprécié chaque année par des millions de fans à travers le monde – il est parfaitement logique de revisiter ces personnages et de découvrir ce qu’il est advenu de leur vie après leur rencontre", détaille l’équipe de tournage à la presse britannique.

Le tournage devrait commencer en 2023 et son résultat sera "drôle, poignant et réconfortant – exactement ce que tout le monde veut pour Noël", promet une source proche de l’équipe. Vivement !