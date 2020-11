Fin des travaux de rénovation de la maison natale de Charles de Gaulle

Les travaux de rénovation de la maison natale de Charles de Gaulle à Lille sont terminés mais la réouverture au public, initialement prévue dimanche à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du général, a été repoussée sine die à cause du confinement.

Demeure bourgeoise du XIXe siècle située rue Princesse dans le Vieux Lille, acquise par son grand-père maternel pour y installer sa fabrique de textile, elle fut le lieu de retrouvailles familiales à l'époque de la jeunesse du jeune Charles.

De 1890 à 1912, Charles de Gaulle vivait à Paris et se rendait régulièrement à Lille pour les fêtes, les vacances, mais aussi pour quelques mois de scolarité en 1896 ou pour des permissions lorsqu’il était au 33e Régiment d'Infanterie à Arras.

Après neuf mois de travaux, le chantier s'est achevé: la chambre natale, celle de la grand-mère du général, Jeanne Maillot, les salons, salle à manger et le jardin d’hiver "ont retrouvé leur aspect de l’époque, tandis que la cuisine, la salle d’eau et la lingerie ont été restituées à l’identique", rapporte dans un communiqué le département du Nord, gestionnaire du site.

"Le mobilier est aujourd’hui en place, tel qu'il l’était au début du XIXe siècle. On plonge ainsi dans le passé du général de Gaulle, de la façon la plus fidèle possible", avance le président du conseil départemental Jean-René Lecerf (DVD), cité dans le communiqué.

Propriété de la Fondation Charles de Gaulle, l'édifice est ouvert au public depuis 1983. Sa réouverture dépendra du calendrier gouvernemental du déconfinement.

Les travaux, d'un montant total de 2,9 millions d’euros, ont été financés par le conseil départemental, la Direction régionale des affaires culturelles, des fondations privées et par une souscription publique.