Florent Pagny, atteint d'un cancer, donne des nouvelles rassurantes

Florent Pagny, atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon, a donné des nouvelles rassurantes, révélant jeudi que sa maladie est traitée "dès le début" et "très isolée".

Le chanteur populaire, invité dans le journal de 20h de TF1, a insisté sur les "cases" qui "sont plutôt bonnes". Sa tumeur cancéreuse, qu'il avait rendue publique le 25 janvier sur ses réseaux sociaux, a été découverte "très tôt". "Je suis au degré un, c'est quelque chose que j'ai depuis entre trois et six mois, c'est très jeune", a-t-il dévoilé, apparaissant en bonne forme sur le plateau télé.

L'interprète de "Savoir aimer" a indiqué qu'il avait "une seule tumeur, pas de métastases, rien dans d'autres organes, c'est une deuxième très bonne nouvelle".

"On ne peut pas opérer (ce qu'il avait déjà annoncé), parce (que la tumeur) se divise très vite, il y a beaucoup de risques qu'elle se propage dans d'autres organes", a-t-il détaillé. Mais "aujourd'hui il y a de vrais bons traitements, la chimio, l'immunothérapie qui l'accompagne qui est de plus en plus performante, et les rayons aussi vont aider à solutionner".

"Quand ça se prend dès les début et que c'est très isolé, je ne vois que le bon côté", a-t-il confié. Le chanteur avoue toutefois que la mauvaise nouvelle l'a "assommé" avant qu'il ne prenne en compte tous les autres "paramètres".

Le sexagénaire a "commencé la chimio et ça se passe plutôt pas mal", il "l'encaisse plutôt bien".

Florent Pagny assure avoir "bon moral" et avoir reçu un "tsunami d'amour" avec les messages de soutien qui lui sont parvenus.

Mais il s'est montré prudent sur son éventuelle présence au printemps pour les émissions en direct de The Voice, télécrochet où il est juré. "J'ai quand même six mois de chimio, je vais finir en mai", "en mai peut-être je suis impeccable ou peut-être en mai je suis fatigué, on s'organisera". Les émissions qui vont passer d'ici là sont déjà enregistrées.

Sa maladie l'a conduit à annuler la trentaine de concerts restants de sa tournée des 60 ans, qui devait s'étirer jusqu'en juillet 2022.