France: Riad Sattouf, auteur de bande dessinée à succès, monte sa propre maison d'édition

"Le Jeune Acteur 1: aventures de Vincent Lacoste au cinéma" sortira chez cette nouvelle maison appelée Les Livres du futur, a indiqué l'auteur dans un communiqué. Interrogé par l'AFP, l'entourage de Riad Sattouf a précisé que l'auteur s'était lancé dans ce projet avec l'envie de contrôler d'encore plus près le processus d'édition de ses livres, depuis la mise en page jusqu'à la fabrication, dans lequel il était déjà très impliqué. Ce dessinateur vedette ne rompt cependant pas avec son éditeur, Allary, puisque c'est ce dernier qui publiera le sixième et dernier tome de son oeuvre autobiographique, "L'Arabe du futur", prévu en 2022. Riad Sattouf, 43 ans, a connu de multiples éditeurs, jusqu'à ses deux plus grands succès avec Allary: "L'Arabe du futur" (cinq tomes, 2,5 millions d'exemplaires) et "Les Cahiers d'Esther" (cinq tomes également, 950.000 exemplaires). "Le Jeune Acteur" racontera le parcours de Vincent Lacoste, collégien de 14 ans à Paris choisi en 2008 pour tenir le premier rôle dans un film de Riad Sattouf, "Les Beaux Gosses". "Dans ce premier tome, on suit Vincent Lacoste de la cour de son collège de ZEP au plateau de tournage du film, et on découvre avec lui la vie d'acteur et le monde très particulier du cinéma", a précisé l'éditeur. Complètement inattendu, ce premier rôle a offert au comédien une belle carrière, avec entre autres des rôles dans "Hippocrate" en 2014 ou "Amanda" en 2018.