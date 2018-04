Françoise Hardy: "Toute ma vie, j'ai été à l'affût des belles mélodies"

"Toute ma vie, j'ai été à l'affût des belles mélodies. En écouter me met au septième ciel": Françoise Hardy réussit un retour en beauté avec "Personne d'autre", un album inespéré de la part de la chanteuse longtemps empêchée par la maladie.

Elle a eu beau tutoyer le "paradis blanc", comme le chantait Michel Berger dont elle reste "une inconditionnelle", Françoise Hardy est heureusement restée parmi les vivants, et revient aujourd'hui traversée d'inspirations créatrices, comme le prouve son 28e opus dans les bacs vendredi.

L'histoire aurait pourtant pu s'écrire autrement, lorsqu'en 2015 l'icône des sixties était poussée dans ses derniers retranchements par un lymphome. Un cancer tenace contre lequel elle se battait déjà depuis une dizaine d'années.

"Je tiens le coup mais je me sens sur un fil!", affirme aujourd'hui l'artiste de 74 ans, qui a accepté de répondre à l'AFP à l'écrit.

A la découverte du premier extrait de l'album, "Le large", que lui a écrit La Grande Sophie et qui évoque l'au-delà avec une sérénité mêlée d'émotion, d'aucuns ont cru percevoir un écho à la façon dont David Bowie et Leonard Cohen avaient annoncé leur propre mort dans leurs ultimes albums "Black Star" et "You Want it Darker", sortis quelques jours avant qu'ils ne décèdent en 2016.

Au point même de s'inquiéter - inutilement - pour Françoise Hardy. "Et demain tout ira bien, tout sera loin/Là, au final, quand je prendrai le large/Tout sera loin/Donne-moi la main/Là, au final, quand je prendrai le large", l'entend-on chanter dans un clip en noir et blanc réalisé par François Ozon, qui juxtapose son visage actuel à celui de ses 18 ans, lorsqu'elle se révéla en 1962 avec "Tous les garçons et les filles".

"La mort n'est que celle du corps, lequel est d'essence matérielle. En mourant, le corps libère l'âme qui est d'essence spirituelle. Mais il n'en reste pas moins que la mort du corps est une épreuve considérable et je l'appréhende autant que tout le monde", répond-elle lorsqu'on lui demande si elle y pense.

- Message personnel à Dutronc -

Revigorée, la chanteuse à la frange argentée s'offre un retour artistique pour le moins inattendu, elle qui a plusieurs fois affirmé vouloir arrêter la chanson.

"Les circonstances en ont décidé autrement. J'ai laissé faire et je ne le regrette pas", assure-t-elle, expliquant que sa flamme artistique a été ravivée après "un coup de foudre" ressenti pour la chanson "Sleep" du groupe finlandais Poets of the Fall.

"C'est une grande mélodie qui date de 2005 et que j'ai découverte par hasard. J'avais envie de la faire connaître". Elle en a fait une adaptation inspirée avec "Dors mon ange".

Comme souvent chez Françoise Hardy, la mélancolie occupe une grande place dans le disque. On ne se refait pas. "Les plus beaux thèmes mélodiques sont toujours mélancoliques ou romantiques", soutient-elle.

L'occasion pour Françoise Hardy de renouer avec Michel Berger, dont elle reprend "Seras-tu là ?". "Une chanson sacrée qui a toujours fait partie de mon panthéon."

Avec Berger, Hardy réalisa un de ses plus beaux albums, "Message personnel" (1973). "Mon plus grand souvenir, c'est quand j'ai présenté la chanson +Message personnel+ dans une émission sur Europe 1 à laquelle participaient Serge Gainsbourg et Jacques Dutronc. Ils ont tous les deux été bluffés, ce qui m'avait comblée de joie."

De Dutronc, l'homme de sa vie dont elle est pourtant séparée depuis plusieurs années, il est question dans "Personne d'autre", dont le vers "et moi qui reste à t'attendre" en dit long sur leur relation.

"Je me suis souvenue de l'année 1967 où je guettais le moindre signe de Jacques et où lui en faisait peut-être autant vis-à-vis de moi, mais où les signes étaient si subtils que je ne savais pas sur quel pied danser. Cela nous a pris presque un an pour oser le premier pas. J'ai prévenu Jacques que j'avais écrit ce texte en pensant à notre histoire et lui enverrai l'album dès que possible."