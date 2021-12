Fund Belgian Music soutiendra de nouveaux projets musicaux en 2022

(Belga) Fund Belgian Music a décidé de lancer dimanche un troisième appel à projets, "face à la nécessité de continuer à soutenir l'enregistrement et la production de nouvelles musiques", a annoncé le fonds de soutien lundi dans un communiqué. Avec l'argent récolté de la part des donateurs, de fans de musique et d'artistes, le Fonds a contribué à la réalisation de plus de 100 nouvelles productions musicales depuis sa création fin juin 2020.

Avec ce 3e appel à projets, les musiciennes et musiciens pourront soumettre une demande avant la fin du mois de janvier 2022 afin d'obtenir un soutien financier pour leur projet musical. Depuis sa création, Fund Belgian Music a déjà soutenu 101 projets musicaux pour un montant total de près de 250.000 euros et plus de 700 demandes avaient été soumises lors des deux appels à projets précédents. "Les nombreuses sollicitations d'aide démontrent que la pandémie touche l'ensemble de la communauté des artistes. Aussi bien les 'grands noms', que les professionnels de longue date ou encore les 'petits nouveaux' sont freinés dans leur carrière artistique, tant financièrement que mentalement", peut-on également lire dans le communiqué. Fund Belgian Music est une initiative conjointe de Facir, Galm, Sabam fot Culture et Playright+, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. Lancé en juin 2020, ce Fonds vise à rassembler des ressources et de l'expertise pour soutenir les musiciennes et musiciens belges dans la création, l'enregistrement et la sortie ou la promotion de leur musique. (Belga)