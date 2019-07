Garde-robe de Claudia Cardinale aux enchères: un chapitre de la libération de la femme

La garde-robe de Claudia Cardinale, exposée jusqu'à jeudi chez Sotheby's pour être vendue aux enchères d'ici au 9 juillet, reflète un chapitre de l'histoire de la libération de la femme, a déclaré l'actrice italienne à l'AFP.

"Nous avons pris conscience que ces robes montrent un chapitre d'histoire, non pas la mienne mais celle de la femme. On sent, je crois, cette +libération+, des femmes de ma génération", estime Claudia Cardinale, dans une réponse écrite à l'AFP.

Pour la spécialiste mode de Sotheby's, Julia Guillon, on voit en effet "une certaine évolution dans cette collection, les premières robes de soirées sont plutôt sobres puis on a un pyjama emblématique d'un nouveau mode de vie plus décontracté, mais toujours élégant, et ensuite des robes plus libres des années 1970".

Chaque pièce correspond à un souvenir de la star du cinéma, comme une mini-robe bain de soleil en satin noir, des sequins roses sur la poitrine et le bas incrusté de satin vert et rouge, qui a été portée pour la première du film "Les Pétroleuses", avec Brigitte Bardot.

"C'est un joli souvenir, tout le monde nous voulait rivales, mais nous avons été complémentaires. Moi habillée en fille et la magnifique Brigitte en homme", a ajouté la star.

Estimée entre 6.000 et 8.000 euros, la robe brodée de sequins haute couture par Nina Ricci, que Claudia Cardinale portait lors de la cérémonie des Oscars en 1965, sera l'une des plus convoitées.

"Elle pourrait dépasser les 20.000 euros", selon Julia Guillon. "C'est une robe mythique qu'elle a portée à plusieurs grandes occasions."

La robe de cocktail brodée de pétales noirs griffée Nina Ricci que Claudia Cardinale porte dans la scène finale du "Cocu magnifique" de Antonio Pietrangeli (1964) pourrait atteindre 3.500 euros en estimation haute.

Aperçu dans "Un Couple pas ordinaire" de Francesco Maselli (1968) dans lequel Claudia Cardinale partage l'affiche avec Rock Hudson, un manteau en cuir fermé par des brides, est estimé entre 2.000 et 3.000 euros.

En janvier, c'était Catherine Deneuve qui vendait aux enchères ses robes pour un total de 900.000 euros (frais compris) chez Christie's.

"Nous nous sommes rendu compte, ma famille et moi, que ces robes nécessitaient de meilleurs soins, que d'être laissées en Italie. L'idée de la vente était une envie de partage", a expliqué à l'AFP Claudia Cardinale.

Les enchères seront enregistrées sur le site internet de la maison de ventes.

Les 130 lots, robes, tailleurs et manteaux, de jour et du soir, sont exposés jusqu'au 4 juillet chez Sotheby's (76 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris).