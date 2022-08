Gastronomie et culture bretonnes au menu des 9-10 septembre aux jardins du Grand Hospice

(Belga) Les jardins du Grand Hospice de Bruxelles accueilleront les 9 et 10 septembre prochains un événement organisé par l'Office du tourisme de la ville de Rennes, en Bretagne (France). L'objectif est de faire découvrir aux Bruxellois la gastronomie, l'art de vivre, la musique et quelques jeux bretons.

Le vendredi à partir de 18h00, un chef rennais cuisinera dans un conteneur dédié à la cuisine bretonne tandis que la guinguette des jardins de l'Institut Pacheco proposera une bière de la ville de Rennes. Un DJ remixera pour l'occasion des chansons bretonnes célèbres tandis qu'une piste de pétanque sera consacrée à la pratique du palet breton. Le samedi, un marché à manger sera installé dans les deux jardins du Grand Hospice proposant de la street food rennaise avec galettes saucisses, produits de la mer et kouign-amann. Des animations musicales, culturelles mais aussi pour les enfants sont aussi programmées. Rennes a la particularité d'être engagée dans le "bien-manger". Une quinzaine de cuisiniers et pâtissiers sont d'ailleurs réunis au sein d'un collectif baptisé "Nourritures", établi autour du manifeste "Pour une gastronomie humaine, durable et en mouvement". Prônant la "démocratie alimentaire", la ville de Rennes se donne les moyens de favoriser l'accès à une alimentation durable pour toutes et tous, de construire une citoyenneté alimentaire en reconnectant l'agriculture au territoire et à ses habitants, de préserver les ressources naturelles ou encore de favoriser la structuration des filières agricoles. En octobre dernier, une délégation de chefs et brasseurs bruxellois, emmenée par visit.brussels, avait, dans le même état d'esprit et portant les mêmes valeurs, honoré les couleurs gastronomiques de la capitale lors de deux événements culinaires à Rennes. L'idée derrière ce déplacement était de promouvoir la gastronomie bruxelloise à l'étranger.