GB: Adele raffle trois récompenses aux Brit Awards

(Belga) La chanteuse Adele s'est imposée comme la grande gagnante des Brit Awards mardi à Londres. Nommée dans quatre catégories, elle a remporté trois récompenses.

Elle a été élue artiste de l'année, son titre "Easy On Me" a été propulsé chanson de l'année et son album "30" a aussi été choisi album de l'année. Cette cérémonie de remise des prix musicaux au Royaume-Uni en était à sa 42e édition, et cette année il n'y avait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Une décision qui a plu a la chanteuse Adele. Dans son discours de remerciement pour son award de meilleure artiste, elle a affirmé "ne pas bien comprendre pourquoi le nom de l'award devait être changé. Je trouve ça super d'être une femme et une artiste féminine. Je suis vraiment fière de nous", a-t-il ajouté. Les autres prix ont aussi été distribués à Dua Lipa (meilleure pop), Sam Fender (meilleur rock), Becky Hill (meilleure dance) et Wolf Alice (meilleur groupe). Olivia Rodrigo a remporté avec "Good 4 U" la récompense de la meilleure chanson internationale et Silk Sonic (Bruno Mars et Anderson Paak) meilleure groupe international. (Belga)