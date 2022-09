Gina Lollobrigida, 95 ans, opérée d'une fracture du fémur

L'actrice italienne Gina Lollobrigida, candidate, à 95 ans, aux législatives du 25 septembre, s'est fracturée le fémur en tombant et a été opérée avec succès lundi à Rome, a annoncé son avocat à l'AFP.

L'ancienne sex-symbol, révélée en 1952 dans "Fanfan la tulipe" du réalisateur français Christian-Jaque, a fait une chute à son domicile romain dimanche et a dû être hospitalisée.

"L'opération s'est très bien passée, elle a parfaitement réussi. Elle était réveillée. Elle est maintenant en observation", a précisé Antonio Ingroia lundi soir.

Gina Lollobrigida est candidate à un siège au Sénat sur la liste "Italie souveraine et populaire" qui, selon les sondages, ne franchirait pas le seuil de 3% requis pour avoir des élus.

La liste, qui rassemble notamment le Parti communiste et Patrie socialiste, prône entre autres la sortie de l'Italie de l'UE et de l'Otan, la fin de l'aide militaire à l'Ukraine, la levée des sanctions frappant la Russie et s'oppose à l'obligation vaccinale.

Née le 4 juillet 1927 dans le petit village de Subiaco, au coeur des Abruzzes (région montagneuse du centre de l'Italie), dans une famille modeste qui s'est ensuite installée à Rome, Gina Lollobrigida a joué avec les plus grands acteurs, de Franck Sinatra à Sean Connery, de Marcello Mastroianni à Humphrey Bogart.

Elle a tourné jusqu'en 1962 aux Etats-Unis puis a fini par rentrer en Italie. Elle n'est ensuite apparue qu'occasionnellement au cinéma et à la télévision.

"La Lollo" est ensuite revenue à ses premières amours artistiques, la photographie puis la sculpture, à laquelle elle s'est consacrée entièrement au début des années 1980.