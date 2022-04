Grammy Awards: la jeune popstar Olivia Rodrigo "révélation de l'année"

(Belga) La nouvelle sensation pop Olivia Rodrigo a remporté dimanche soir le Grammy Award de la "révélation de l'année", catégorie très en vue dans laquelle la jeune femme s'est imposée face aux rappeurs Saweetie and The Kid Laroi.

D'abord connue pour ses performances d'actrice sur Disney Channel, Olivia Rodrigo, 19 ans, a sorti seulement l'an dernier son premier titre "drivers licence", un succès critique et commercial avec ses arrangements minimalistes et ses paroles pleines d'émotions brutes. La chanson a fait d'elle la plus jeune artiste à propulser un titre en première position du classement aux Etats-Unis. Elle était restée au sommet durant huit semaines d'affilée. Avec un grand sens de la promotion, Olivia Rodrigo avait préparé pendant des mois la sortie de "drivers license" sur les réseaux sociaux, peu avant la diffusion de son album "Sour". Américaine aux origines philippines, la jeune femme cite Taylor Swift et Lorde parmi ses influences musicales et dit avoir grandi en écoutant des groupes tels que the Cure ou Smashing Pumpkins. (Belga)