Graspop - Journée diabolique au Graspop avec Volbeat en tête d'affiche

(Belga) Après Iron Maiden et Parkway Drive en grande forme vendredi soir, les festivaliers du Graspop ont pu se réveiller samedi au son de Stray From The Path. L'après-midi, beaucoup d'amateurs de métal ont préféré la retransmission du match des Diables Rouges contre la Tunisie aux concerts. En soirée, Volbeat clôturera la troisième journée de cet événement musical qui a lieu chaque année à Dessel, en province d'Anvers.

C'est le groupe de metalcore Asking Alexandria qui a eu la dure tâche de jouer en début d'après-midi, alors qu'au même moment les Diables Rouges s'imposaient face à la Tunisie. Accept et son chanteur Udo ont ensuite attiré les connaisseurs dans une prairie baignée de soleil. En soirée, la tête d'affiche Volbeat est attendue après Rise Against et Megadeth, et avant Marilyn Manson. Le Graspop, qui a commencé jeudi, se déroule pour la première fois sur quatre jours au lieu de trois. C'est aussi la première fois qu'il affiche complet. La tournée d'adieu d'Ozzy Osbourne, l'ancien chanteur de Black Sabbath, sera le point d'orgue du festival dimanche. (Belga)