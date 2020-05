Gregory Tyree Boyce, l'acteur de Twilight, retrouvé mort à son domicile de Las Vegas à l'âge de 30 ans

La star de Twilight, Gregory Tyree Boyce, et sa petite amie ont été retrouvés morts dans leur maison de Las Vegas. Boyce était connu pour son rôle de Tyler Crowley dans le premier film de la saga de Twilight. Son personnage a presque renversé en voiture la jeune Bella Swan, jouée par Kristen Stewart, avant d'être sauvée par le personnage de Robert Pattinson, Edward Cullen. Gregory Tyree Boyce est également apparu dans le court métrage Apocalypse en 2018.

Une source a déclaré à E! News: "Le cousin de Greg s'est réveillé et a remarqué que la voiture de Greg était toujours à la maison. Il était inquiet parce que Greg devait être à Los Angeles. Son cousin est allé le voir et les a trouvés. Avant sa mort, la source a déclaré que Boyce était "vraiment concentré sur son avenir et était impliqué dans beaucoup d'affaires différentes".

L'acteur a déménagé à Las Vegas pour aider sa mère, mais Boyce se rendait souvent à Los Angeles pour passer des castings et pour voir sa fille de 10 ans, Alaya.

Le couple a été présenté pour la dernière fois ensemble sur la page Instagram de Boyce lorsqu'il a souhaité à Adepoju, qui a un fils nommé Égypte, une bonne fête des mères.

"Bonne fête des mères à mon bras droit, ma reine! Je t'aime", a-t-il écrit.

Adepoju et Boyce étaient ensemble depuis un peu plus d'un an. Les circonstances du décès n'ont pas été précisées, mais TMZ rapporte que le couple a été trouvé avec une poudre blanche et qu'il pourrait avoir succomber à une overdose.