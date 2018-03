Hard rock, métal, rap : le Mondial du tatouage de Paris monte le son

Aficionados et curieux à la rencontre de 420 tatoueurs représentant 40 pays se retrouveront de vendredi à dimanche à la Grande Halle de la Villette à Paris pour le 8e Mondial du Tatouage où plusieurs groupes de métal sont programmés.

Expositions, concours, ... : le tatouage qui ambitionne toujours d'être reconnu comme un art à part entière sera accompagné de sa bande son préférée, le hard rock.

Plusieurs groupes dont Mass Hysteria et Betraying the Martys (France) et Graveyard (Suède) sont programmés, aux côtés de tatoueurs stars dont les Australiens Matt Daverson et Sam Taylor, l'un des chefs de file des tatouages gothiques.

"Le tatouage se marie bien avec toutes les musiques, l'électro, le rap mais historiquement le rock et le métal y sont associés", indique à l'AFP Tin-Tin, surnommé le tatoueur des stars, organisateur du Mondial du Tatouage et président du Syndicat national des artistes tatoueurs.

"Le tatouage est un phénomène de société qui existe depuis la nuit des temps, avec des hauts et des bas, mais l'engouement est concret depuis quelques années", assure-t-il, chiffres à l'appui : 55% des Français estiment que le tatouage est un art (80% des 18-24 ans, selon une enquête de l'IFOP en 2017 auprès de 1002 personnes), tandis que 14% des plus de 18 ans sont tatoués et que 9% des sondés envisagent de le faire tous âges confondus.

- Baylet tatoué d'un dragon -

Depuis plusieurs années, Tin-Tin qui a "gravé la couenne" de nombreuses célébrités dont Jean Paul Gaultier, JoeyStarr et Pascal Obispo, mène une croisade pour que les tatoueurs soient reconnus comme artistes.

"On espère que la législation va changer. On veut un statut artistique pour les tatoueurs après un certain nombre d'années de pratique", explique Tin-Tin, conseiller artistique de l'exposition à succès "Tatoueurs, Tatoués" au musée du Quai Branly, en 2015.

La première étape a été l'élaboration dès 2003 d'une charte des bonnes pratiques sous l'égide du Syndicat national des Artistes tatoueurs avec le ministère de la Santé.

Tin-Tin qui représente quelque 5.000 tatoueurs en France, peut se vanter d'un beau trophée : alors qu'il était ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Michel Baylet, s'est fait tatouer par l'artiste l'an dernier un dragon sur l'épaule.

Côté tendance, les tatouages à messages sont dépassés : "il n'y pas de style particulier qui se dégage. Il y a des amateurs de tatouages réalistes comme des portraits de super-héros ou de stars comme Madonna. Le tatouage tribal est tout aussi demandé", souligne Tin-Tin.

Les plus beaux tatouages réalisés pendant le Mondial de Paris (32.000 visiteurs en 2017) seront départagés par un jury de tatoueurs légendaires, dont Filip Leu, Bill Salmon et pour la première fois Mark Mahoney, tatoueur américain légendaire qui compte parmi sa longue liste de célébrités tatoués Johnny Hallyday, Brad Pitt et Angelina Jolie.