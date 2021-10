HBO Max et ses superproductions débarquent en Europe dès le 26 octobre

Spin-off de "Game of Thrones", suite de "Sex and the city", films Warner disponibles six semaines après leur sortie en salles: la plateforme de streaming HBO Max dégaine l’artillerie lourde pour son lancement progressif dès fin octobre en Europe où elle sera disponible dans 27 pays d’ici 2022.

Bien après Netflix, Disney+, Amazon prime video ou Apple, c'est au tour de HBO, autre géant américain et filiale de WarnerMedia, de se lancer sur le terrain du streaming vidéo en Europe avec sa nouvelle offre et marque HBO Max.

Le lancement de la plateforme sera échelonné en trois phases, a détaillé le groupe américain lors d'une téléconférence de presse. HBO Max remplacera à terme l'offre de streaming HBO existant dans les pays où le groupe est déjà présent.

Les chaînes HBO présentes en Europe centrale et de l'Est seront en revanche toujours disponibles sans changement, précise à l'AFP le groupe.

Dès fin octobre, la nouvelle offre HBO Max sera disponible dans six pays: Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Espagne et Andorre.

Suivront début 2022, 13 autres pays d'Europe de l'Est (Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du nord, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie) et le Portugal.

Enfin au cours de l'année prochaine, HBO Max sera présent dans sept autres pays - Pays-Bas, Turquie, Grèce, Islande, Estonie, Lituanie, Lettonie.

"Nous comptons être présents dans 190 territoires d'ici 2026", a déclaré Johannes Larcher, directeur de HBO Max International. L'annonce de cet objectif n'est pas anodin car le groupe américain a noué des accords de distribution avec des acteurs majeurs de l'audiovisuel européen dans certains pays, ce qui l'empêche de lancer cette nouvelle offre de streaming dans les pays concernés.

A savoir au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, où HBO est en partenariat avec Sky jusqu'en 2025, mais aussi en France, où il dispose d'accords d'exclusivité avec OCS jusqu'en 2023.

- 100 ans de TV -

Autre annonce de poids: "les films de Warner Bros. seront disponibles sur HBO Max 45 jours seulement après leur sortie en salle cette année dans les pays nordiques et l'année prochaine en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Grèce, en Islande et en Europe centrale et orientale", a précisé le groupe dans un communiqué.

Ce qui laisse présager des réactions contrastées dans le milieu du cinéma, déjà très remonté par la décision de Disney de diffuser directement sur sa plateforme de streaming certains films ("Mulan", "Black widow") occasionnant un manque à gagner soit pour les salles de cinéma privées de leur exploitation, soit pour les acteurs intéressés sur le pourcentage des recettes réalisées en salles.

En France, un tel dispositif se heurterait à l'actuelle chronologie des médias, qui régit l'ordre de sortie des films sur les différents supports d'exploitation (cinémas, DVD, télévision, streaming, etc.). Actuellement en négociations avec les plateformes de streaming présentes en France, ce calendrier de diffusion permet pour l'heure à Canal+ de diffuser les films de six à huit mois après leur sortie en salles contre 20 à 22 mois pour les chaînes de télévision gratuites (TF1, France Télévisions, M6...).

Mais outre un catalogue impressionnant de films, HBO Max débarque en Europe avec aussi "la meilleure télévision de 100 ans de Warner Bros. avec HBO, Max Originals, DC (soit l'univers des super-héros américains de BD, ndlr) et Cartoon Network", a argué Johannes Larcher.

Parmi ce catalogue, des films cultes et des superproductions (Singin' in the Rain, Matrix, Orange mécanique, Dune), des dessins animés historiques (les séries Looney Tunes avec entre autres Bugs Bunny, Bip Bip et Coyote) et des séries à succès planétaire comme Game of Thrones, dont le spin-off à venir "House of dragons", Sex and the city et sa suite "And Just like that" annoncée pour décembre, ou encore Succession.

Outre une pléthore de programmes, HBO Max activera un levier financier: l'abonnement annuel coûtera l'équivalent de huit mois de souscription, représentant "une économie de plus de 30%". HBO Max sera facturé mensuellement 89 couronnes en Suède, Norvège (8,80 euros), 79 couronnes (10,5 euros) au Danemark et 8,99 euros en Espagne et en Finlande.