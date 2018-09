Helmut Lotti honoré du prix intergénérationnel de la Ville de Bruxelles

(Belga) Le chanteur Helmut Lotti a reçu mercredi le prix intergénérationnel de la Ville de Bruxelles. Fort d'une carrière de plus de 20 ans, le Belge a été honoré par le premier échevin Alain Courtois pour sa manière d'incarner la solidarité entre les différentes générations.

Helmut Lotti a été sélectionné pour sa notoriété internationale, sa popularité tant auprès du public flamand que francophone et son engagement auprès de l'Unicef, le fonds des Nations unies pour l'enfance. "Cela signifie beaucoup pour moi, car cela concerne la manière dont je représente la Belgique et la manière dont je transcende les générations avec ma musique. C'est super", a relevé la vedette. "J'ai reçu un e-mail d'une dame qui m'a expliqué que je méritais ce prix parce qu'elle se rendait plus jeune à mes concerts avec sa mère et s'y rend aujourd'hui avec sa fille", a-t-il poursuivi, affirmant ne jamais suivre de mode et s'efforcer à être intemporel. Pour le chanteur, c'était aussi l'occasion de présenter quelques chansons de son dernier album "Soul Classics In Symphony". "Il est empreint de musique soul, combinée à mon orchestre, le Golden Symphonic Orchestra, un orchestre semi-classique. (L'album) est vraiment pour tout le monde, je ne crois pas que certaines musiques soient dédiées à certaines tranches d'âges. Pour moi, il s'agit uniquement de bonne ou de mauvaise musique", selon Helmut Lotti. (Belga)