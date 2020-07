Henri PFR, Salvatore Adamo, Alice on The Roof… sur scène aux quatre coins de la Belgique pour la fête nationale (vidéo)

La Fête nationale se déroule sous un format inédit ce mardi 21 juillet en raison de la pandémie de Covid-19. Une cérémonie et un défilé restreints ont eu lieu, auxquels ont assisté la famille royale et un cercle réduit d'invités sur la place des Palais. Des concerts y étaient organisés, mais aussi dans différents lieux de Belgique.

Ozark Henry à Ostende, Salvatore Adamo, Selah Sue et blackwave à Bruxelles, Alice on The Roof à Anvers, Henri PFR et R.O à Liège… Les artistes belges ont été mis à l'honneur ce mardi 21 juillet. Tous se sont produits, devant un public restreint.